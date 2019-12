Biella e la Settima Meraviglia: altra vittoria in casa. Napoli nulla può contro la difesa rossoblù

Il cielo biellese, per quanto uggioso, non è il limite che questa Edilnol intende porsi.

Roderick, e di conseguenza Napoli, escono annichilite dal Forum che si conferma fortino inespugnabile per chiunque. Biella sempre più capolisa - in attesa della altre.

Una partita senza esclusione di colpi, con Roderick, stella Napoletana completamente annullato - ed innervosito - dalla premiata ditta Polite&Pollone. Nessuno ad oggi in serie a dispone di 2 giocatori così, in grado di marcare in maniera così efficace l'americano della GeVi.

Biella gioca un Match di una concentrazione e di una costanza difensiva ancora mai viste quest'anno. La partita si piega alle logiche Biellesi sin dalla palla a due. Napoli si stacca ma poi rientra, il terzo fallo di Roderick consente a Biella di scappare in doppia cifra nel secondo quarto e andare negli spogliatoi con un margine di sicurezza.

Il secondo tempo non tradisce le premesse del primo e il grande impatto di Lombardi, tornato definitivamente ai suoi livelli, risulta decisivo nell'ultimo quarto.

La chiude il solito Bortolani da 3, finisce 72-63 e la Coppa Italia è sempre più vicina.

Tabellini

Biella

Donzelli 7, Omogbo 2, Barbante 3, Deangeli, Bortolani 20, Saccaggi 13, Bassi ne, Pollone 5, Lombardi 9, Massone 2, Blair ne, Polite jr 11

Napoli

Guarino 4, Roderick 16, Klačar ne, Chessa ne, Dincic 1, Sandri 11, Milosevic ne, Monaldi 6, Spizzichini 6, Sherrod 17, Milani 2

Pagelle

Donzelli 6,5 - Partita leonina, arriveranno anche i punti ma la presenza è decisiva

Omogbo 6 - Tabellino silenzioso ma giocate importanti che non vanno a referto.

Barbante 6 - Fa il suo, bomba importante in un momento di difficoltà

Bortolani 7 - gioca sempre con le mani di Sandri addosso, non se ne cura e ne mette di nuovo 20

Saccaggi 7,5 - Condottiero sempre lucido, un match ottimo

Pollone 8,0 - Bravissimo, MVP. Non cade nelle trappole di Roderick annichilendolo e si fa trovare pronto in attacco.

Lombardi 7,5 - Eric è tornato, quarto quarto perfetto in cui si prende le responsabilità che respingono i Napoletani

Massone 6,5 - Diligente contro la pressione Napoletana, a metter in ritmo i compagni ormai è automatico.

Polite jr 7 - Inizio sfafillante in difesa e attacco, poi 4 falli a metà terzo quarto ne limitano il minutaggio.