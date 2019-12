Alicese Santhià corsara al PalaPajetta, 2° ko di fila per Scuola Pallavolo Biellese

Secondo stop consecutivo per l’Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese che, al PalaPajetta viene superato col punteggio di 3 a 0 dalla Stamperia Alicese Santhià. Prima della partita, entrambe le formazioni hanno indossato un guanto rosso contro la violenza sulle donne. Gara in salita fin dalle prime battute, con gli ospiti molto aggressivi su ogni palla da gioco. “Siamo scesi in campo tesi e forse abbiamo sentito troppo la partita – analizza coach Barazzotto – I nostri avversari, invece, sono stati bravi a mantenere il controllo nei primi due set”.

Nel terzo, i padroni di casa hanno reagito alla grande mettendo in seria difficoltà l’Alicese Santhià. “Purtroppo abbiamo sprecato alcune nitide occasioni e, nel finale, un errore arbitrale ci ha tagliato le gambe all’ultimo punto – spiega Barazzotto - Queste sono sconfitte che fanno parte del normale percorso di crescita di ogni squadra”. Da segnalare il ritorno in campo di Silvestrini dopo due mesi di assenza per infortunio.

Ilario Ormezzano Sai SPB – Stamperia Alicese Santhià 0-3

Parziali: 16/25, 21/25, 26/28.

Ilario Ormezzano Sai SPB: Marchiodi 4, Guala 16, Gallo 7, Ricino 7, Bagnasco 2, Frison 4, Vicario (L). A disposizione: Rastello, Silvestrini, Brusasca, Roncati (L2). Allenatore: Barazzotto.