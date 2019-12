Il nuovo trio di Luigi Bonafede è in arrivo a Biella

Dopo il grandissimo successo del trio di Steve Gadd, riprende la programmazione abituale del martedì il 3 dicembre con il nuovo trio di Luigi Bonafede. Questa volta l'eclettico pianista/batterista piemontese si presenta a Palazzo Ferrero con il suo nuovo progetto accompagnato da Lorenza Giusiano alla voce e Chiara Di Benedetto al violoncello.

Un altro progetto alternativo di Bonafede, sempre attento a proporre nuove direzioni affiancando la ricerca di altre sonorità al suo pianismo solido e radicato che con l'ausilio della voce e del violoncello esplora nuove frontiere del jazz tradizionale. Luigi Bonafede si è jazzisticamente formato nella seconda metà degli anni settanta al "Capolinea" di Milano, dove ha avuto modo di incontrarei più noti e rappresentativi jazzisti italiani, in particolar modo Larry Nocella, che ha influenzato in maniera determinante la sua vita e la suacarriera.

Ha partecipato come leader di propri gruppi ai più Importanti festivais nazionali e internazionali: Umbria jazz, San Remo, Pescara, La Spezia,Alassio, Ciak di Milano, Siena, Grande Parade du Jazz di Nizza, Jazz Jamboree di Varsavia, festival di Dhurarn (North Carolina), Montreaux,Amsterdam, Belgrado, Parigi.Ha preso parte, sia in maniera stabile che occasionale, a numerosi concerti, tournee' e trasmissioni radiotelevisive con i seguenti musicisti: Gianni Cazzola, Enrico Rava, Massimo Urbani, Claudio Fasoli, Tullio De Piscopo, Pietro Tonolo, Francesca oliveri, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Gianni Basso, Tiziana Ghiglioni, Flavio Boltro, Kenny Clarke, Lee Konitz, Steve Grossman, Sal Nistico, Pat Labarbera, James Moody, JoeNewman, George Coleman, Lew Tabackin, Curtis Fuiler, Bob Berg, Kay Winding....Anche come batterista ha partecipato a concerti e incisioni discografiche con Riccardo Zegna, Tiziana Ghiglioni, Franco D'Andrea,Guido Manusardi, Pietro Tonolo, Bob Berg, Tony Scott, Rita Marcotulli, Antonio Faraò, Rossana Casale...

Per giovedì 5 è atteso l'evento speciale con Francesco Maccianti Trio , il pianista fiorentino porta con se una ritmica formidabile, Roberto Gatto alla batteria e Ares Tavolazzi al contrabbasso.