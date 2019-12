Una Virtus incerottata strappa un punto a Don Colleoni

Cinque set ci sono voluti per domare una Virtus incerottata. Al PalaSarselli passa Don Colleoni 3-2 dopo oltre due ore di partita, tiratissima. Certo sarebbe stato meglio due o addirittura tre punti ma in questo momento della stagione è tutto di guadagnato per le ragazze di coach Venco. Da Bazzani ok, a El Hajjam, Zecchini e Baratella con acciacchi, il miracolo alla Prochimica non è riuscito. Una match che si era addirittura messo sui binari giusti dopo aver vinto il primo set poi pareggiato da una coriacea Don Colleoni, capace di piazzare un break decisivo sul finale della frazione. Lunghi scambi hanno caratterizzato tutto l'incontro dove le ricezioni dei sestetti in campo hanno mostrato il loro lato migliore. Alla fine la lucidità mentale ha fatto pendere l'ago della bilancia verso le bergamasche che si sono aggiudicate i due punti. Che fosse un campionato difficile lo immaginavamo, ora lo stiamo toccando sulla nostra pelle. Top score della partita è stata Elisa Fragonas con 21 punti seguita a ruota da Alessia Diego, 19. Per le avversarie bene Fontana e Salvi con 15. Nel post gara rimangono le amarezze nerofucsia, giustificate, per non essere riuscite a conquistare i tre punti casalinghi. "Alle ragazze non si può dire nulla, abbiamo giocato con un buon livello. E' un momento molto difficile caratterizzato da incidenti gravi per una squadra giovane come la nostra" ha commentato coach Venco a fine gara. Ora la trasferta di Palau, in Sardegna, su un campo tostissimo dove non si ha nulla da perdere ma tutto da guadagnare.