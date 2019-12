Valdilana: Al via gli appuntamenti di Natale con l'associazione Delfino

Torna nel fine settimana tra il 6 e l'8 dicembre 2020 il consueto appuntamento con la festa di Natale organizzata dall'associazione Delfino di Valdilana. Quest'anno due novità importanti. Primo, il programma si articola su tre giornate anziché su un unico pomeriggio, come avveniva in precedenza. Secondo, l'evento è stato organizzato con l'importante collaborazione della Fondazione Zegna, che tra le altre cose ospiterà a Casa Zegna la mostra di alberi e presepi. Aumentano anche i numeri della festa, che quest'anno proporrà più stand di associazioni e più spazi per i produttori locali: come negli anni scorsi, i produttori allestiranno i loro banchetti sotto il primo porticato del Centro Zegna, mentre gli stand delle associazioni si potranno visitare spostandosi nella zona verso la piscina.

L'evento è stato intitolato "Un Natale coi fiocchi", sia per il richiamo ai fiocchi di neve, sia perché saranno proprio un centinaio di grandi fiocchi a caratterizzare l'addobbo al Centro Zegna durante la festa. Il programma prenderà il via nel tardo pomeriggio di venerdì 6 dicembre alla Brughiera con una suggestiva messa animata da un coro femminile svedese, e proseguirà sabato con l'inaugurazione di due mostre: quella dei presepi e degli alberi di Natale allestita a Casa Zegna e quella degli artisti del "Prisma" ospitata in biblioteca. Il momento clou della festa resta però sempre il pomeriggio dell'8 dicembre, quando il Centro Zegna si trasformerà in un villaggio di Natale con luci, attrattive, spettacoli, giochi, mercatino e un grande albero di Natale che si accenderà quando farà buio. L'evento ha il patrocinio dell'amministrazione comunale. Ovviamente il transito e il parcheggio di auto saranno vietati durante la manifestazione.Questo il programma dettagliato.

Venerdì, ore 18.30 al Santuario della Brughiera: Santa Messa animata dal coro svedese "Lucie" di Enköping; a seguire aperitivo con gli Amici della Brughiera nella Sala del Pellegrino. Sabato ore 15.00 a Casa Zegna: apertura mostra alberi di Natale e presepi; a seguire laboratorio teatrale e creativo a cura dell'attore Frankino Bertuzzi e delle animatrici della Ludoteca. Ore 18.00 in biblioteca: apertura mostra di pittura "Natale Arte 2019" a cura dell'associazione culturale "Il Prisma". Ore 18.30: aperitivo al Centro Zegna. Domenica ore 14.00: al Centro Zegna apertura del mercatino gastronomico e delle associazioni di volontariato. Ore 15.00: esibizione ginnastica artistica con "Bi Vertical" e di danza con "Arabesque". Ore 16.00: coro dei bambini della ludoteca con Omar Gioia. Ore 16.30: arriva Babbo Natale! Distribuzione dei doni. Ore 17.15: spettacolo "Magia di sfere e luci" con l'illusionista Stefan Oz. Ore 17.45: accensione del grande albero di Natale al Centro Zegna con esibizione del Coro di Casapinta.

Nel corso del pomeriggio saranno inoltre a disposizione dei bambini giochi gonfiabili gratuiti e un laboratorio di creta curato dall'Oasi del Benessere, musica di strada con Giancarlo Salaris e le sue fisarmoniche, esibizioni itineranti di Stefan Oz. In più, saranno a disposizione un punto di ristoro organizzato da Delfino e il vin brulè della Pro loco.