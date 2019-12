Valdilana: 2 incontri con l'autore nel cuore del Presepe Gigante di Marchetto

Venerdì 6 dicembre a Mosso Valdilana alle 20.45, la sala accoglienza situata nella piazza delle Granaglie nel cuore del Presepe Gigante, ospita Marco Zuccari. Presenterà il libro “Come un servo infedele" edito da Intrecci Edizioni, letture a cura di Orazio Garbella e Rosalba Coppo.

Il racconto si dipana da Mosso ai primi del '900 con la famiglia Suchiero, “ i Sucri “ conosciuti in paese come abili calzolai, mentre la grande guerra e l'Albania fanno da sottofondo a questo romanzo storico; due sono gli elementi ricorrenti in tutto il racconto: l' intreccio di più storie e il continuo percorso a ritroso nei ricordi, così il narratore si fa spettatore di queste vicende e portavoce di una riflessione profonda sulla falsità della storia.

Sempre nell ́ambito dell ́iniziativa di incontri con autori che hanno un legame con il nostro territorio, l ́assessorato alla cultura del Comune di Valdilana, nella stessa sala accoglierà, giovedì 12 dicembre alle 21, tre autori che illustreranno i libri da loro scritti e pubblicati recentemente: “Cammini storici del Piemonte” di Francesco Grosso in cui tratta di cammini storici e devozionali, “Itinerari imperdibili in mountain bike” di Ettore Patriarca dove illustrapercorsi in mountain bike e “ La Farfalla” di Carlo Morichini, in sostanza un thriller locale .

Seguirà un momento di convivialità e auguri.

Una occasione anche per visitare il Presepe Gigante di Marchetto, suggestivamente illuminato dopo il tramonto.