Alla caccia degli “altri” Natali al Castello di Verrone

Alla caccia degli “altri” Natali!

Falseum –Castello di Verrone (BI)

Domenica 8, 15, 22, 26 e 29 Dicembre 2019

Anche quest’anno lo staff di Falseum dedica le Domeniche natalizie di Dicembre al gioco e all’ approfondimento divertente per i più piccini e per le loro famiglie.

Le sale tematiche del castello ospiteranno un avvincente percorso di “caccia all’indizio e all’oggetto”, per scoprire come il nostro modo di celebrare il Natale non sia l’unico esistente e che, magari a poca distanza da noi, esistono molte altre tradizioni e abitudini, curiose al limite dell’incredibile e meritevoli di essere conosciute!

Sfruttando la fantasia, lo spirito di osservazione e di deduzione, tutti coloro che accetteranno la sfida potranno così guadagnarsi un piccolo omaggio da mettere sotto l’albero, offerto da Falseum.

Non ci credete? Beh, noi vi resta che venirci a trovare!

La prenotazione è fortemente consigliata!

Le sessioni del gioco per famiglie partiranno solo alle ore 10:30, alle ore 15:00 e alle ore 16:30.

Costi: biglietto ridotto (6 euro) per ogni genitore/accompagnatore con uno o più bambini under 10 oppure tariffa speciale (11 euro) per due genitori/accompagnatori con uno o più bambini under 10.

Falseum è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30.

Gli orari di partenza delle visite guidate standard sono ogni quarantacinque minuti: ore 10.30, 11.15, 12.00, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15 e 18.00.

Per informazioni: falseum@coopitur.com; 389/2844372; 338/8872852 .