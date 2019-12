Dal Nord Ovest – Altri interventi del Soccorso Alpino in montagna per il ghiaccio: feriti escursionisti

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è intervenuto ieri, non solo a Oropa ma in altre zone della regione. Il primo intervento si è svolto tra il Colle del Lys e il Monte Arpone nel comune di Viù dove alcuni componenti di un gruppo di ciaspolatori sono scivolati su neve dura precipitando verso valle. Due di essi hanno riportato conseguenza più serie tra cui traumi ed escoriazioni e una sospetta frattura a un polso. Recuperati dall'eliambulanza 118 sono stati portati in ospedale.

Il secondo si è svolto nei pressi della Punta Quinzeina, comune di Borgiallo. Anche in questo caso ha coinvolto una scialpinista precipitata su una placca di neve dura procurandosi una sospetta frattura a un arto inferiore. Anche in questo caso è intervenuta l'eliambulanza 118 per l'ospedalizzazione.