Incidente a Crevacuore, donna estratta dall’auto dai vigili del fuoco

Sono in atto i rilievi dei carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente autonomo avvenuto poco dopo le 10 di oggi, domenica 1° dicembre, a Crevacuore, in prossimità dell’incrocio per Guardabosone. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Ponzone che ha provveduto ad estrarre dall’auto la conducente affidandola alle cure dei sanitari del 118. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Oltre ai rilievi, i militari dell’Arma stanno monitorando la viabilità sul tratto di strada interessato. Seguiranno aggiornamenti.