Candelo e gli alpini in lutto per la morte di Luigi Torrione

Candelo e i suoi alpini sono in lutto per la scomparsa di Luigi Torrione, segretario per oltre 30 anni del gruppo locale delle penne nere. Aveva 83 anni. In queste ore, sulla propria pagina Facebook, gli alpini di Candelo lo hanno voluto ricordare così: “Penna nera di gran razza, ha saputo, con il suo carattere e la sua gentilezza, trasmettere i giusti valori alpini alle nuove generazioni di noi “bocia”, aiutandoci ed insegnandoci a mettere in spalla lo “zaino”. Grazie Luigi per tutto, ora da Lassù, veglia su di noi! Alla famiglia, le nostre più sentite condoglianze. Ciao Luigi”.

La veglia di preghiera verrà recitata stasera a Candelo alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore. I funerali avranno luogo a Candelo domani, lunedì 2 dicembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro.