Lo Specchio...dentro ci siamo Noi: appuntamento con NuovaMente e la scrittrice Lorenza Faccioli

L’associazione culturale NuovaMente - lunedì 2 dicembre alle 21 - presenta il libro Lo Specchio (… dentro ci siamo Noi) della scrittrice Lorenza Faccioli - nella sede di Biella –Viale Macallè 10 – con Ingresso libero. "Avete mai pensato a quante cose uno specchio potrebbe raccontarci? Immaginate quest'oggetto nell'ascensore, chiuso in un angusto spazio, spesso solo, ma avete idea di quale pozzo d'informazioni possa essere?". Un semplice specchio diventa la voce narrante in questo romanzo: posto all'interno di un prestigioso palazzo di Torino, trascorre quasi ottant'anni ad ascoltare, osservare e carpire nuove informazioni, testimone silente dei segreti, degli intrighi, delle passioni e dei tradimenti di chi abita ai diversi piani.

Giorno dopo giorno, impara a conoscere i membri della famiglia Fasano, una dinastia di donne forti che hanno sofferto, amato, odiato, ognuna di loro in modo diverso in epoche differenti. Le loro vite sono scandite da eventi tragici, menzogne e ipocrisie, i loro cuori animati da sentimenti nobili ma anche crudeli. In un susseguirsi di vicende dai risvolti imprevedibili, in cui qualcuno non è realmente chi vuole far credere, lo specchio assiste a eventi misteriosi e azioni criminali... chi è il responsabile delle sparizioni e degli omicidi che si stanno verificando? Lorenza Faccioli, laureata in Amministrazione Aziendale presso l’Università di Torino, ama viaggiare e dedica le proprie vacanze all’esplorazione di paesi vicini e lontani alla scoperta della storia, dell’arte e della cultura di mondi diversi dal nostro. Per informazioni: 347 0537574