Cna Biella informa, noleggio a lungo termine per professionisti

Noleggio a lungo termine per professionisti

Una scelta ormai frequente, soprattutto per coloro che utilizzano la vettura per lavoro, è il noleggio auto a lungo termine per professionisti, che permette di godere dei vantaggi di un veicolo commerciale senza doverlo acquistare.

Ma in che cosa consiste il noleggio a lungo termine nello specifico? Conviene veramente? Cerchiamo di scoprilo, analizzando i vantaggi, gli svantaggi e le possibili alternative.

Se in origine i vantaggi andavano ricercati solo ed esclusivamente dal punto di vista fiscale, l'inclusione di nuovi servizi rendono questa formula sempre più interessante. Senza contare che, per valutare se conviene il noleggio di veicoli commerciali a lungo termine, si tiene conto anche delle opzioni senza anticipo, così come delle offerte che si rinnovano nel tempo. In estrema sintesi, questa formula prevede il pagamento di un canone mensile per tutta la durata del contratto e il taglio di tutte le spese da parte del conducente, a eccezione di quelle relative al carburante. Al termine del periodo di noleggio del veicolo commerciale la possibilità è duplice: rinnovare il contratto per un altro periodo di tempo o passare a un altro veicolo, anche sulla base di condizioni diverse.

Il principale vantaggio del noleggio a lungo termine è la comodità perché in un solo canone mensile (saldabile attraverso bonifico bancario o eventuale detrazione mensile da conto corrente), sono inclusi una serie di servizi: dal pagamento del bollo auto all'assicurazione, dai tagliandi alle revisioni, dal cambio pneumatico da estivo e invernale agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non solo, ma in caso di incidenti è assicurata anche l'assistenza così come l'auto sostitutiva nel periodo in cui la vettura è sottoposta a riparazione.

Un altro vantaggio a lungo termine è di non avere nessuna preoccupazione per la perdita di valore del veicolo commerciale nell'ottica di una futura vendita, poiché il veicolo non rimane di proprietà al termine del contratto di noleggio a lungo termine.

In sintesi, se l'auto è utilizzata soprattutto per lavoro e si ha la necessità o il desiderio di cambiarla spesso, il noleggio a lungo termine è un'opzione da tenere in considerazione al posto dell'acquisto dell'auto.

Il noleggio a lungo termine però ha anche degli svantaggi che non vanno sottovalutati. Occorre in ogni caso fare dei conteggi precisi per ogni tipo di veicolo ed esigenza lavorativa. La variabile da tenere maggiormente in considerazione è quella dei chilometri da percorrere perchè il costo del canone mensile può variare, e anche considerevolmente, sulla base delle percorrenze. Inoltre, a fronte di una spesa fissa, non avrai nessun diritto di possesso su quello stesso bene.

Noleggio a lungo termine per liberi professionisti e artigiani

Piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, avvocati, agenti di commercio, e altre professionalità che possiedono partita IVA per svolgere la propria attività indipendente possono trarre numerosi vantaggi dal noleggiare il proprio veicolo a lungo termine. Per i liberi professionisti, come per tutte le categorie professionali che utilizzano il veicolo in modo strumentale per necessità lavorative, sono previsti importanti vantaggi fiscali.

A differenza del leasing, il noleggio auto a lungo termine per liberi professionisti, come alle aziende, offre la possibilità di sfruttare l’auto senza il pagamento di nessun acconto iniziale. In questo modo è possibile noleggiare l’auto anche se non si possiedono i liquidi iniziali per corrispondere un anticipo alla società che noleggerà il veicolo.

Noleggio a lungo termine come si scarica

Chi può godere delle detrazioni IVA e deduzione imposte?

Coloro che possono usufruire dei vantaggi fiscali del noleggio auto a lungo termine sono:

artigiani, professionisti e aziende che fanno dei veicoli un uso non strumentale rispetto all’attività d’impresa o che concedono ai dipendenti un uso promiscuo dell’auto (per esigenze sia lavorative sia personali), per cui è prevista la percentuale di detrazione IVA del 40%;

agenti, rappresentanti di commercio e aziende che fanno dei veicoli un uso strumentale per i quali è prevista la detrazione dell’IVA è del 100% e anche la deduzione delle imposte dirette del 100%.

In ogni caso, a qualsiasi categoria professionale si appartenga, è riconosciuto un costo massimo di detrazione IVA fiscalmente pari a € 3.615,20 annui. Mentre la deducibilità del canone di noleggio non può superare i 723,04 euro annui (il 20% di 3.615,20).

Noleggio a lungo termine aziende come funziona

Risparmio di tempo e risorse

Un’unica gestione operativa della flotta aziendale, anche di centinaia di veicoli, affidata a un’unica risorsa che deve occuparsi solo di controllare e registrare un’unica fattura mensile, con un notevole risparmio di tempo e di costi. Inoltre si può contare sulla consulenza costante da parte della società di noleggio, con un referente sempre disponibile.

Detrazioni fiscali

L’auto aziendale è considerata un mezzo di trasporto necessario e indispensabile per il lavoro. Ecco perché il noleggio a lungo termine consente: detrazione fiscale e deduzione delle imposte dirette del 100% per l’uso strumentale del veicolo; detrazione fiscale del 40% e deduzione delle imposte dirette del 20% per uso non strumentale del veicolo.

Parco auto sempre ben tenuto

Grazie al noleggio a lungo termine della propria flotta aziendale si può contare su un parco auto sempre perfetto, con veicoli sempre ben tenuti senza il rischio di svalutazione di quelli usati. Massima libertà nella sostituzione delle auto con modelli sempre nuovi e in perfette condizioni, garantendo sicurezza e affidabilità ai propri dipendenti.

I documenti da presentare

Società di Capitali (Spa, Srl, Srls, Sapa), Società Cooperative (Scarl), Consorzi, Fondazioni

Bilancio d’esercizio + nota integrativa (modello IV direttiva UE a sezioni)

Ricevuta deposito bilancio d’esercizio

Modulo privacy con timbro della società, data e firma del legale rappresentante

Carta d’identità del legale rappresentante (con foto visibile e firma leggibile)

Visura aggiornata (al massimo di 5 mesi prima)

Società di Persone (Snc, Sas, Ss)

Modello Unico della società con ricevuta di presentazione

Modulo privacy con timbro della società, data e firma del legale rappresentante

Carta d’identità del legale rappresentante (con foto visibile e firma leggibile)

Visura aggiornata (al massimo di 5 mesi prima) o attribuzione P.IVA

Ditta individuale

Modello Unico con ricevuta di presentazione

Modulo privacy con timbro, data e firma

Carta d’identità (con foto visibile e firma leggibile)

Visura aggiornata (o attribuzione partita iva per i casi di non iscrizione in CCIAA)

Perché scegliere il noleggio a lungo termine dei veicoli commerciali Ford

Il noleggio a lungo termine Ford è la più valida alternativa alla proprietà che consente di utilizzare la tua Ford con la certezza dei costi, senza alcuna preoccupazione. Ford Business Partner è il Noleggio a Lungo Termine studiato per chi desidera un pacchetto di servizi modulabile e una gestione del veicolo a 360 gradi.

Avrai la possibilità di scegliere il modello Ford che preferisci tra una vasta gamma di veicoli commerciali, per un noleggio a lungo termine a canone mensile fisso e una durata che potrà variare tra i 12 e 72 mesi.

Deciderai la quota di anticipo/deposito da versare, la durata del noleggio, il chilometraggio e i servizi addizionali che potrebbero servirti, personalizzare quindi la vettura al meglio per le tue necessità affinchè il Ford Partner possa comunicarti immediatamente un esempio di quotazione dei canoni mensili.

Al termine del contratto potrai decidere se lasciare il mezzo senza dover corrispondere nessun’altra somma salvo eventuali danni o esubero chilometrico, o se ripartire con una nuova Ford con Ford Business Partner!

Nuova Assauto, concessionario ufficiale Ford e Transit Center, ti aspetta in show room a Gaglianico in via Cavour 75/77, facilmente raggiungibile dalle città più vicine come Vercelli, Novara, Ivrea, Torino e zona limitrofe.

Vieni a scoprire la proposta più adatta a te tra i diversi Transit dei veicoli commerciali Ford!

E se hai altre curiosità sul noleggio a lungo termine per professionisti, contatta CNA Biella oppure Nuova Assauto, ti forniremo tutte le informazioni.