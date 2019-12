Candelo Città Possibile sulla casa di riposo: "Urgente attivare commissione Rsa"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In questi giorni alcuni parenti degli ospiti della Casa di Riposo di Candelo, passata da proprietà comunale alla Cooperativa Punto Service, hanno esposto le proprie legittime rimostranze sull'aumento della retta mensile a seguito del pagamento (prima mai richiesto) del servizio lavanderia dei capi. Sappiamo bene che trattandosi di una gestione ora privata, possano cambiare alcuni aspetti, ma sappiamo altrettanto bene che nell'incontro svoltosi qualche settimana con i parenti degli ospiti e l'amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco, lo stesso primo cittadino ha garantito che nulla sarebbe cambiato rispetto a prima in continuità con ciò che anche il sindaco precedente ha sempre affermato!

Ora sembra che le cose non vadano come da loro dichiarato e ciò non mi pare un buon inizio di gestione, soprattutto se a ciò aggiungiamo che l'introito della vendita deve già essere decurtato di più di 100.000 euro per lo spostamento, a carico del Comune, del palo dell'alta tensione presente nell'area adiacente struttura dove verrà l'ampliamento e ciò a causa di un errore politico e tecnico di valutazione del problema, come da denunciato nell'ultimo consiglio. Per questo crediamo sia urgente, come già chiesto sempre nell'ultimo Consiglio Comunale, che venga attivata quanto prima e senza più indugi la Commissione R.S.A. come proposta dal Sindaco Gelone all'atto del primo consiglio di suo e nostro insediamento come consiglieri, affinché possa esserci un luogo istituzionale, che pur non avendo un potere diretto di controllo, verifichi che il nuovo proprietario rispetti gli accordi e raccolta ugualmente umori sull'andamento della gestione da parte dei parenti nonché svolga un ruolo di attento monitoraggio. Per noi, del gruppo Candelo Città Possibile, questa commissione dovrebbe funzionare così. Ci auguriamo, per ora, che il Sindaco si faccia portavoce delle lamentele e mantenga quanto promesso ovvero che nulla cambierà rispetto a prima".