Partecipazione al convegno Consenso Informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento FOTO

Importante e partecipato convegno della Biblioteca 3Bi in collaborazione con ASL Biella su "Consenso Informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento" ieri sabato 30 novembre. Giunto alla sua ottava edizione questo convegno annuale ha fatto crescere nel corso degli anni l'interesse tanto da diventare un punto di riferimento sia per gli operatori della sanità ed assistenza sia per i cittadini, essendo aperto a tutti (I posti disponibili erano già esauriti a settembre !!!).

Ai saluti del Direttore Sanitario della ASL di Biella, dr. Francesco D'Aloia, del dr. Franco Ferrerò, Presidente del locale Ordine dei Medici e della dr. ssa Lorena Mosca, dell'ordine delle Professioni Infermieristiche è seguita la presentazione della giornata ad opera del dr. Carlo Peruselli, già Direttore Cure Palliative della ASL BI e del dr. Vincenzo Alastra, Responsabile Formazione ASL BI. La prima sessione è stata dedicata al consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento ed ha avuto come moderatori l'avv. Rodolfo Rosso e il prof. Mario Raviglione dell'Università di Milano e Ginevra. La prof. ssa Lorena Forni Giurista e Bioeticista dell'Università di Milano Bicocca ha espresso riflessioni giuridiche mentre quelle bioetiche sono state esaminate dalla dr.ssa Ludovica De Panfilis ricercatrice in Bioetica e Bioeticista di Reggio Emilia. Nella seconda sessione, sul Confronto con le pratiche di cura, moderata dalla dr.ssa Antonella Croso e dal dr. Sergio Grubich della ASL I sono stati affrontati: "dare il giusto significato alle parole" (dr. Luciano Orsi, medico palliativista), "rispetto dell'autonomia e nuove forme di paternalism" (dr. Carlo Peruselli), "I grandi anziani e le persone con demenza" (prof.ssa Paola Di Giulio, Università di Torino), "le persone con gravi fragilità psicologiche" (dr.ssa Anna Cutugno di Roma). Consenso e Dat in pediatria e neonatologia: fra dignità, etica e diritto sono stati oggetto della relazione della dr.ssa Roberta Spola Pediatra della ASLBI.

Successivamente sono state esaminate le ragioni della legge 219/2017 (che tutela la centralità della persona elle scelte inerenti la sua salute) sono state spiegate dalla dr.ssa Donata Lenzi, già relatrice della legge stessa. Al pomeriggio si è svolta la sessione sull'importanza della comunicazione con relazioni della dr.ssa Lucia Bellaspiga di "Avvenire" e del dr. Leonardo Jon Scotta della Biblioteca 3Bi che ha relazionato su "Il dibattito Biellese: cosa hanno scritto i media locali". Nell'ultima sessione si è discusso su Cosa accade nella "vita reale" con confronto fra esperienze degli operatori nella ASL di Biella, moderatori dr.ssa Lia Rusca Direttore Riabilitazione Aslbi, dr. Alberto Dal Molin Ricercatore Università Piemonte Orientale e dr. Bernardino Debernardi, Geriatra.

Le esperienze hanno riguardato: cure palliative (Simonetta Marcolin Infermiera e Michele Maffeo Medico delle Cure Palliative) - rianimazione (dr.ssa Alessandra Paggioro) - nefrologia e dialisi (Cristiana Dente Infermiera e dr. Mauro Berto, responsabile Nefrologia) - medicina interna ( Sonia Tallia Infermiera e dr. Giovanni Bertinieri, responsabile Medicina Interna ASL di Biella) - cure domiciliari - servizio psichiatrico - (dr.ssa Elena Haefele, Responsabile della Psichiatria di Biella) - geriatria (dr. Vito Marino i Responsabile Geriatria) - oncologia (dr.ssa Myriam Paris, e dell'Infermiera Russino dell'oncologia di Biella).