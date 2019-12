Appello per la dolce Bagigia, rinvenuta accanto alla spazzatura

Sono passati mesi da quando è stata salvata Bagigia, rinvenuta in stato catatonico a causa di intossicazione dopo che qualcuno l'aveva lasciata accanto ai cassonetti della spazzatura. Si è ripresa, ora si sta pian piano abituando a farsi avvicinare, anche se il contatto fisico non è ancora accettato del tutto. Ha 3 anni, è felv positiva e cerca casa tranquilla nella quale possa sentirsi amata senza costrizioni. Per adesso, grazie al grande lavoro fatto dalla veterinaria e il suo staff a suon di pappe golose, parole dolci e reiki, sta cominciando ad apprezzare e ama molto la presenza di altri gatti.

Attualmente si trova nell'Ambulatorio Veterinario della dottoressa Valentina Bruson

Per info 338/1483335.