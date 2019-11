Rugby: domenica derby piemontese, a Biella in arrivo Cus Ad Maiora Torino

La Serie A torna alla Cittadella del Rugby di Biella, dove domenica alle 14,30, si sfideranno le piemontesi Brc e Cus Ad Maiora Torino. Geograficamente vicine, le due squadre hanno percorso fianco a fianco tutta la prima parte del campionato, tant’è che se i torinesi avessero giocato con Cus Genova la scorsa domenica, incontro rinviato per campo impraticabile, e avessero vinto con bonus, si troverebbero ora ad occupare lo scalino intermedio del podio proprio a pari merito con i biellesi. Con le ipotesi non si vincono e non si perdono i campionati, neppure le partite, ma la digressione può tornare utile per capire che i prossimi avversari del XV di Birchall e Shelford, hanno dimostrato di essere, fino a questo momento, una delle squadre più performanti del girone. Anche spostando lo sguardo al recente passato, torna la convinzione che il match in programma, sarà combattutissimo e dall’esito imprevedibile.

Nel campionato 2018/2019, nel girone di andata ebbero la meglio i torinesi che a suon di rolling maul affossarono Biella 34-16. Ongarello, MVP dell’incontro di ritorno giocato e Biellae compagni, impararono la lezione e nell’aprile, restituirono lo sgarro vincendo 23-12. Durante il ritorno di Biella vs Cus Torino, lo storico capitano gialloverde Filippo Musso, giocò la sua ultima partita in un campionato ufficiale. Poco altro da aggiungere: Torino è conosciuto per avere in dotazione un pack di mischia pesante e organizzato. Gli avanti sono anche il reparto gialloverde che negli ultimi due incontri ha fatto la differenza al fine del risultato. Sarà una grande battaglia, un duello da non perdere.

Aldo Birchall, head coach Brc: “La squadra che ci troveremo ad affrontare è molto simile a quella che abbiamo affrontato lo scorso anno: un buon pacchetto e una buona rolling maul che utilizza bene e di frequente. È una squadra competitiva quest’anno come lo è stata lo scorso anno, quando ha cercato di controllare la classifica fino alla fine. Noi giochiamo in casa e questo ci da’ un grande stimolo, vogliamo sicuramente fare una buona prestazione e vogliamo continuare la nostra serie positiva. Sarà un incontro molto combattuto davanti. Speriamo che il tempo sia clemente per poter giocare sul campo in erba che sicuramente consente un gioco più espansivo e globale per far divertire il nostro pubblico. Sappiamo che sarà dura. Determinante sarà partire con l’atteggiamento giusto. La prestazione verrà di conseguenza, ma se saremo carenti da questo punto di vista, ci aspetta un pomeriggio difficile. A livello mentale dobbiamo essere pronti per la battaglia”.

Diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977. Serie A – Rd. 6. 30.11.19:Pro Recco - Amatori Alghero. 1.12.19: Settimo Torino – I Centurioni; Rugby Milano - Parabiago; Biella Rugby – Cus Ad Maiora Torino; Acc. Naz. I. Francescato – Cus Genova.