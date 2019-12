Pattinaggio a rotelle: La Cno Cup Stage di Biella è un vero successo

Domenica scorsa 24 novembre al Palapajetta di Biella si è svolta la 1° edizione della CNO CUP STAGE a conclusione della stagione di gare 2019 del Circuito Nord Ovest di pattinaggio corsa.

Il comitato organizzativo presieduto da Dino Salvioni ha ideato questa manifestazione per stimolare lo spirito positivo del mettersi in gioco e gareggiare sulle rotelle e per gratificare i 12 atleti maschi e femmine di ogni categoria che hanno raggiunto una posizione in classifica subito successiva ai finalisti.

Si trattava dunque di una manifestazione non aperta alla partecipazione di tutti ma riservata ai convocati, strutturata in modo molto simile alla finale dei circuiti che vede coinvolti gli atleti finalisti dei 3 circuiti italiani del pattinaggio corsa, oltre al CNO appunto il GPG e CCI.

Nonostante le avverse condizioni meteo con livello di allerta rosso abbiano impedito la partecipazione alla maggior parte di atleti liguri, alla 1° edizione della CNO CUP STAGE hanno gareggiato 92 atleti, i titolari convocati e le riserve messe in campo dalle squadre presenti, e la manifestazione si è svolta secondo il programma e con grande successo.

Gli atleti appartenenti alle diverse categorie, dagli 8 ai 14 anni, sono stati suddivisi in 3 squadre omogene eseguite da tre “Capitani” affiancati da altri due coach per ogni squadra.

Per tutta la giornata i Verdi, i Bianchi e i Rossi hanno gareggiato confrontandosi in 5 diverse competizioni di destrezza e velocità: 2 gare a testa al mattino e 3 al pomeriggio.

Per Bi Roller erano davvero tanti gli atleti che hanno gareggiato: Agata Corradino, Alice Corradino, Emma Valli, Giulia Fojaca, Giada Temporin, Dora Ferretto, Annibale Sangiorgi, Giulio Varnero, Lorenzo Bonvicino.

All’ora di pranzo per gli atleti, gli allenatori e lo staff degli organizzatori CNO è stata allestita una mensa nella palestra sottostante la pista e i ragazzi si sono trovati tutti insieme a tavola in un bellissimo momento di socialità.

Alla ripresa delle gare del pomeriggio si è svolta la Cucciolata, dedicata ai più piccoli che frequentano i corsi di pattinaggio.

I maestri della Bi Roller, Martina Loss Robin, Nicole Crestani e Guglielmo Sangiorgi hanno preparato e coordinato una ventina di cuccioli di cui la maggior parte vestivano i colori della Bi Roller: i piccini, divisi inmaschie e femmine, hanno fatto i loro 2 giri di pista con grande grinta e soddisfazione di fronte al pubblico dei genitori che applaudiva.

Nel pomeriggio si sono svolte ancora due gare di destrezza e poi è stata la volta delle gare a squadre di staffetta e americana.

Alla fine… il punteggio più alto è stato raggiunto dalla squadra verde ma la vittoria è stata soprattutto delle ROTELLE e i 92 atleti accompagnati dai loro coach si sono schierati sul parquet del palazzetto a rappresentare un vivacissimo tricolore italiano salutando il pubblico e dando l’arrivederci alla prossima manifestazione CNO!