Edilnol Biella lanciatissima ma domenica arriva Napoli ad ostacolare la corsa

Un match importante, in diretta TV Nazionale che vede contrapposte la prima e l'ottava della classe. La classifica non deve però ingannare, questa GeVi Napoli è stata costruita per ambire a ben altre posizioni di classifica.

Qui Biella

Il Forum come un saloon del Far West con i ragazzi di Galbiati a fare da giovani sceriffi e mantenere l'ordine con i forestieri, pronti a mettere sotto sopra la città. Napoli arriverà in città combattiva ma i rossoblù non devono avere timori reverenziali avendo tutte le carte in regola per contrastare efficacemente le incursioni ospiti.

Il probabile duello in ala Roderick-Polite jr opporrà quelli che sono, probabilmente, i due migliori atleti del campionato e potrebbe essere una sfida spettacolare oltre che cruciale per l'andamento della partita.

Avere poi a gara in corso il cambio di ritmo di Massone manterrebbe il ritmo di Biella ad un livello a lungo andare insostenibile per la GeVi, non abituata a continue corse nord-sud. Fonamentale inoltre sarà la lotta sotto le plance con Donzelli e Omogbo chiamati a spazzare tutto ciò che passa dalle loro parti.

L'intensità sarà perciò cruciale sui due lati del campo.

Qui Napoli

Napoli sta lavorando per tornare nel basket che conta ed il suo processo di crescita quest'anno li ha portati a costruire una squadra estremamente talentuosa, che ha la sua punta di diamante in Terrence Roderick, autentico dominatore in campo e motore della squadra partenopea. Il gruppo che gli è stato costruito attorno calza a pennello, con l'ex Chessa a tirare sugli scarichi, Sherrod a lavorare sotto i tabelloni e Sandri a dare atletismo. Ciò nonostante l'avvio di campionato non è stato brillantissimo con 5 vittorie e 4 sconfitte testimonianza di un meccanismo non perfetto e che si può però inceppare.

Un match che si preannuncia ricco di spunti quello che avrà luogo domenica alle ore 12 quando la palla a due sarà alzata e gli indugi rotti.