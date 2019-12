Al Forum, 200 bambini e 1000 spettatori in festa per la nona sinfonia del Teens Cossato FOTO

Brutto, ma ancora vincente. Il Fanton Teens Cossato batte 75-58 Ivrea al Biella Forum, dopo una serata povera di contenuti tecnici, ma resa speciale dalla festa di metà partita dedicata al settore giovanile: nella pausa tra secondo e terzo quarto infatti hanno sfilato 200 bambini e ragazzi del settore giovanile del Teens. Più di 1000 le presenze sulle tribune del Forum. Pubblico che è stato la nota migliore di una serata nella quale capitan Murta e compagni hanno ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo.

Il break decisivo della partita a cavallo tra secondo e terzo quarto: sul 22-22 la squadra di Bertetti piazza un parziale di 20-3 guidato da Murta (il migliore dei suoi con 23 punti) e chiuso da una tripla di Santarossa. Partita in ghiaccio dopo poco più di 20 minuti e nona vittoria stagionale in cassaforte. Ospite della serata Franco Del Moro, direttore generale del Kleb Basket Ferrara e grande appassionato di pallacanestro. Sabato 7 dicembre alle 21 altro derby per il Fanton Teens, che sfiderà i Rices al Pala Piacco di Vercelli. Un test certamente più impegnativo di quello affrontato stasera.

Fanton Teens Cossato-Ivrea 75-58 (16-15; 37-25; 57-36).

Cossato. Brusasca, Murta 23, Maffeo, Dotti 2, Santarossa 4, Alberto 7, Castagnetti 10, Chiavassa 3, Bergamaschi 11, Cerri 2, Squizzato 11, Guelpa 2. Allenatore: Gianpiero Bertetti.