Governatori più apprezzati d'Italia: il piemontese Alberto Cirio nella top 10

Il piemontese Alberto Cirio è settimo nella classifica dei Governatori più apprezzati. È questo l'esito del sondaggio Swg, che fotografa l'operato dei presidenti delle Regioni, su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia. A conquistare il podio il Presidente del Veneto Luca Zaia, subito seguito da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, che presto si presenterà alle urne per la rielezione.