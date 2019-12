Borriana, Fratelli d'Italia traccia un primo bilancio di opposizione

“Continua incessante il lavoro del gruppo di Fratelli d’Italia presso il Comune di Borriana, in questi giorni – esordisce il capogruppo Salvatore Tedesco – sono state messe in atto due iniziative".

"La prima – continua Tedesco – è l’inoltro di una interrogazione al Comune per conoscere se Borriana abbia residenti fruitori di reddito di cittadinanza e qualora sì se il Comune si è attivato per mettere in atto “progetti utili alla collettività" (cosiddetti PUC). Infatti qualora esistano beneficiari del reddito di cittadinanza, questi ultimi sono chiamati a svolgere servizi di pubblico interesse gestiti dal comune pena la perdita del beneficio".

"Crediamo – prosegue Tedesco – che se opportunamente utilizzati I PUC possano apportare benefici alla comunità misurabili sia sotto il profilo di ottimizzazione delle risorse che sotto il profilo sociale".

"La seconda iniziativa – conclude il capogruppo – è la stesura di una lettera per la cittadinanza in cui viene illustrata l’attività del gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in questi primi 6 mesi di legislatura. Oltre alla semplice elencazione delle attività effettuate, il gruppo Fratelli d’Italia è sempre pronto ad ascoltare la cittadinanza su eventuali disservizi, rimostranze e problemi che dovessero essere presenti o nascere da oggi in poi e si conferma la piena disponibilità dei consiglieri all’ascolto e alla traduzione in atti delle problematiche che dovessero emergere.”