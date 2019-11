Scuola Pallavolo Biellese: 1a Divisione e Under 13. I prossimi appuntamenti

Scuola Pallavolo Biellese: la Prima Divisione torna a vincere.I ragazzi, di nuovo guidati da coach Calcaterra e Coppa, hanno ritrovato il sorriso e la grinta nonostante l"esperienza della squadra avversaria.4 set tiratissimi, affrontati punto a punto.Migliorato il fondamentale della battuta anche se ancora da perfezionare riducendo al minimo gli errori. Rientro in campo x Pietro Ozino mentre si segnala l'infortunio di Luca Cerruti. Prossima settimana si va a Novara, al momento primo in classifica.

Prima partita di campionato invece per l’Under 13 della Scuola Pallavolo Biellese, domenica 24 novembre. Malgrado l'allerta meteo hanno esordito le 2 squadre SPB BLU e SPB ARANCIONE guidate da Emanuela Sellone. Subito alla prima partita derby fra le due compagini, vinto dai piú esperti BLU. Poi un'altra vittoria contro Pavic Bianco e una sconfitta contro i fortissimi Pavic Blu per SPB BLU. Piú difficile invece il cammino per l'SPB ARANCIONE che, contro avversari piú grandi e piú esperti, rimedia 3 sconfitte che non tolgono ai piccoli la grinta e la determinazione fino all'ultimo punto. Un grande applauso va anche ai genitori che malgrado le condizioni metereologiche avverse hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi per tutta la mattinata.

Hanno partecipato al concentramento di Varallo

SPB ARANCIONE: Arnulfo Enrico, Bisicchia Lorenzo, Chiaverina Gabriele (capitano) Grosso Nicoló, Ruggeri Alessandro.

SPB BLU: Boschetto Mario, Castrovilli Lorenzo, Negro Tommaso, Murdaca Simone (capitano), Ressia Marco, Vicario Luca.

E adesso gli appuntamenti del fine settimana per 1a divisione e giovanili

1a DIVISIONE : Volley Novara vs Spb venerdì 29/11 alle 21.a Novara;

UNDER 12: Domenica 01/12 Spb Rossa e Spb Gialla in concentramento a Novara a partire dalle 10;

UNDER 16: Alto Canavese Volley - Spb Domenica 01/12 alle 11 a Cuorgnè;

UNDER 14: Monteleone Trasporti S.r.l. SPB - Volley Montanaro Domenica 1/12 alle 15 a Biella Palapajetta;

UNDER 18 : Maxemy Snc. Stazioni di Servizio Esso SPB - Altiora Domenica 1/12 alle 18 a Biella Palapajetta.