Dall'albero al vasetto, a Cascina Imperolo le gustose confetture extra

Nel 2019 Cascina Imperolo di Gifflenga ha introdotto nella propria gamma prodotti a base di mela, avviando un piccolo laboratorio di trasformazione, dove vengono create confetture e nettari utilizzando esclusivamente mele fresche di loro produzione.

La trasformazione delle mele avviene con una tecnologia all'avanguardia, un processo innovativo di concentrazione a bassa temperatura, permettendo così di ridurre i tempi di preparazione delle confetture; questo sistema di cottura permette quindi di mantenere inalterate le proprietà organolettiche delle mele.

"Tre - racconta il titolare Davide Pichetto Fratin - sono gli ingredienti base che danno vita alle nostre confetture extra: la mela, proveniente esclusivamente dal nostro meleto; lo zucchero, il più antico dei conservanti; il limone che contribuisce a bilanciare l'agilità del composto e a renderlo più lucido. Tutti questi ingredienti vengono aromatizzati con i gusti più classici a quelli più originali, come il gusto menta". Tutte le confetture sono definite extra perché la quantità di frutta utilizzata per produrle è molto elevata (115 gr di frutta per 100 gr di prodotto finito).

Ce n'è per tutti i gusti: la confettura mela e menta

Un mix di dolcezza e freschezza: è la morbida e cremosa confettura extra di mela e menta. Né troppo liquida né troppo densa, il suo gusto la rende una confettura propriamente estiva. La giusta cremosità la rende adatta alla più tradizionale colazione con pane caldo e burro, alle preparazioni di dessert, ma è altrettanto perfetta per accompagnare formaggi più o meno stagionati.