Truffe agli anziani: come difendersi. Incontro a Muzzano con i carabinieri

Proseguono nel Biellese gli incontri delle forze dell'ordine con la popolazione. Venerdì 6 dicembre, alle 21, si terrà l'incontro con i carabinieri di Netro sul tema “Truffe agli anziani: come difendersi” al centro incontri di Muzzano, in via Rivetti 22. “Un prezioso momento di avvicinamento e confronto con le forze dell'ordine – spiega il sindaco Roberto Favario - L'invito è esteso a tutta la popolazione poiché saranno forniti suggerimenti e informazioni utili per limitare le azioni di truffatori e delinquenti”.