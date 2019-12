Dal Nord Ovest - Incendio in un'azienda di Ghislarengo, in azione i Vigili del fuoco

Intorno alle 22,50 di ieri, 29 novembre, due squadre della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenute a Ghislarengo nell'azienda Scapa Italia spa per un incendio che coinvolgeva un locale di lavorazione solventi. Al loro arrivo l'incendio risultava essere sotto controllo grazie all'attivazione del sistema antincendio e all'intervento tempestivo della squadra antincendio interna all'azienda stessa. L'intervento delle squadre Vvf consisteva nel dare via all'inertizzazione dei solventi contenuti nel magazzino interessato dall'evento ed alla verifica della presenza di ulteriori rischi tramite il monitoraggio con termocamera. L'aria veniva interdetta alla produzione in attesa della verifica sulle cause dell'evento ed al ripristino della sicurezza.