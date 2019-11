Alla guida dello scooter con alcol in corpo, 34enne biellese nei guai

Alla guida del suo scooter dopo aver "alzato il gomito", è stato fermato dai carabinieri. È quanto accaduto a un 34enne di Biella nella notte appena trascorsa: a fermarlo per un controllo i militari della stazione di Vigliano, che hanno sottoposto l'uomo all'alcol test. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso di 2,50 gr/l. Il mezzo, invece, è stato sequestrato per la confisca.