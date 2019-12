Uomini forti col cuore tenero, i Protectors Law Enforcement Motorcycle festeggiano il piccolo Francy FOTOGALLERY

Sempre stretti intorno alla famiglia del piccolo Francy e oggi, 30 novembre, gli uomini e donne della Law Enforcement Motorcycle Club, hanno organizzato una festa per incontrare il bimbo e consegnare alla famiglia il ricavato della maratona solidale.

"Quando hanno saputo della raccolta fondi anche altri Club hanno voluto aderire - ci ha raccontato Walter della Ragione, vice Presidente del Club organizzatore - e cosi' si sono uniti ai Chapter Ursis B. i Doomstrikers Le MC, i Damn Bastard MC, i Confraternity MC e la AVI Coop Scarl Controguerra. Ringraziamo Mauro Tosetti che ci ha messo a disposizione una sala dell'Agorà Palace per festeggiare Francesco e la sua famiglia".

E' difficile restare "staccati" e non emozionarsi quando si ascoltano le parole dei genitori di Francy: "In questa cosa grande che abbiamo dovuto affrontare non ci siamo mai sentiti soli o isolati, perchè al nostro fianco, a confortarci, abbiamo avuto sempre persone come voi che ci danno coraggio ogni volta" ha detto la mamma, e la nonna: "L'emozione non cessa mai, ma in una serata come questa mi sento serena perchè ci siete voi che sempre ci siete stati vicini e di questo devo ringraziarvi".

Ma Francy è un bimbo, oltre ad essere un piccolo guerriero, e il momento torta lo fa sorridere di più e il suo sorriso è contagioso, tanto che questi uomini, grandi e forti, sembrano tutti dei bimbi a loro volta. Caro piccolo Francesco quanto ci sentiamo piccoli di fronte a te e quanto il tuo sorriso ci scombussola, ci fa riflettere, ci riconduce all'umano. Sei tu che dai forza a noi bambino, e non lo sai.