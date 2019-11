Solidarietà, anche Cossato aderisce alla Banca del giocattolo

Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Cossato ha aderito all'iniziativa solidale promossa dall'associazione Banca del Giocattolo Onlus. Nella prima settimana di dicembre verranno raccolti, in appositi punti di raccolta, giochi nuovi o in buono stato che verranno donati, in occasione delle prossime festività natalizie, a bambini di famiglie bisognose del territorio biellese.

A Cossato lo sportello per la raccolta dei giochi sarà attivo presso l'Ufficio Informagiovani (Riferimento Patrizia Voulaz), dal 2 al 6 dicembre, con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 14 alle 17, martedì e venerdì dalle 9 alle 12. Si invitano tutti i bambini con giocattoli nuovi o in buono stato d'uso a regalare tanta gioia a chi ne ha bisogno, portandoli allo sportello della Banca del Giocattolo.