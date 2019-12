Viaggio sicuro, viaggio allacciato. L’educazione alla sicurezza di Federcarrozzieri sbarca nel Biellese

Arriva per la prima volta in Piemonte il progetto di educazione alla sicurezza stradale Viaggio sicuro. Viaggio allacciato, promosso dalle carrozzerie d’eccellenza ammesse dal direttivo nazionale Federcarrozzieri, al circuito d’eccellenza Mio Carrozziere in collaborazione con le più attente amministrazioni locali e istituti scolastici.

In Piemonte, le città prescelte sono Biella, Verrone e Santhià.

Il progetto didattico è proposto agli studenti delle scuole primarie nella formula di concorso didattico. Tutti i bimbi sono chiamati ad essere responsabili della loro sicurezza in strada: a piedi, in bici, sui pattini, in moto. Con incarico ufficiale conferito proprio dalle autorità locali, i bimbi sono chiamati a divenire, per le tre settimane di gioco, responsabili della sicurezza delle loro famiglie. Buone pratiche in casa evocate dai più piccoli che, come tutori con mandato formale, dovranno segnalare anomalie di guida e comportamento lesive della sicurezza collettiva.

In altre parole, il concorso pone i bimbi al centro dell’azione di buone pratiche in un perfetto rovesciamento di ruoli che pretende di auto-dimostrarsi capaci, di rivendicare la propria autonomia comportamentale consapevole di ciò che è bene, di segnalare per se stesso e gli altri, i comportamenti scorretti dei fratelli o degli adulti.

Comportamenti che non solo risultano scorretti ma mettono in pericolo la sua sicurezza. Così attraverso un concorso che li premia giornalmente per aver svolto il loro ruolo di tutori autonomi di se stessi e di pungolatori in famiglia, i bimbi spubblicheranno ogni nostra abitudine non in linea con la sicurezza.

Un laboratorio pratico con lezione frontale curata dagli specialisti di Federcarrozzieri in complicità con il Corpo di Polizia Urbana, ha aiutato i quasi 500 bimbi partecipanti, a raggiungere l’autonomia delle informazioni necessarie per viaggiare e far viaggiare sicuri.

Il gioco si svilupperà per tre settimane. Ogni giorno i bimbi riceveranno un attesto di merito per aver svolto bene i compiti assegnati; ogni settimana conquisteranno una medaglia di valore sempre maggiore a fronte di compiti sempre più impegnativi.

Grande festa finale e diploma di viaggiatori sicuri per i bimbi e le famiglie che avranno giocato sancirà il traguardo degli obiettivi e competenze raggiunte.

“Il progetto didattico - ha dichiarato Alberto Bonino co-fondatore di Federcarrozzieri - ha per noi carrozzieri una corrispondenza diretta con la nostra attività quotidiana. Noi infatti ripariamo delle auto con l’obiettivo di immettere in strada delle auto sicure. Non solo auto lucide ma auto strutturalmente sicure. È una grande battaglia di trasparenza e di legalità che dobbiamo pretendere sia come automobilisti in possesso di un’autovettura, sia come professionisti della riparazione delle auto. Non si possono fare eccezioni. Le auto devono essere riparate perché siano sicure tanto quanto lo erano appena collaudate dalla casa madre. Per questo, da tre anni abbiamo deciso di investire il tempo e le energie dei professionisti più avanzati e preparati della nostra categoria, in campagne informative dedicate ai bimbi ed agli adulti. In fondo, a pensarci bene, abbiamo solo deciso di trasportare al di fuori della nostra azienda, ciò che già facciamo: informare gratuitamente gli automobilisti, a prescindere che siano nostri clienti oppure no”.