Ritorna il maltempo con piogge intense e temporali. Allerta gialla al confine con la Liguria

Una nuova ma veloce perturbazione è in arrivo dall'Atlantico ed interesserà la nostra regione a partire dalla giornata di domani, domenica 1° dicembre. A sostenerlo l'Arpa Piemonte, attraverso una nota stampa diffusa nel pomeriggio odierno. Sempre nel bollettino, si sottolinea di come il maltempo interesserà tutto il territorio regionale ma le precipitazioni più intense sono attese nella parte bassa, in particolare lungo il confine con la Liguria dove, nel pomeriggio, si verificheranno precipitazioni molto forti con possibili temporali determinando l'allerta gialla.

La quota delle nevicate si abbasserà, dalla tarda mattinata di domani, fino a 400-500 metri tra il basso Torinese ed il Cuneese. Il veloce passaggio della perturbazione favorirà, già nel corso della serata di domani, un miglioramento del tempo a partire dal settore occidentale della regione.