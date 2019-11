Donazioni e raccolta di tappi "regalano" la vasca idromassaggio all'Anffas Gaglianico

E' stata presentata nel pomeriggio di venerdì 20 novembre, la "Palestra Gabriel", all'Anffas di Gaglianico, realizzata con il contributo dell'associazione “Insieme per Gabriel onlus” del "CASB Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese". "Ci è stata regalata questa vasca idromassaggio -commenta il direttore Ivo Manavella- e noi abbiamo pensato a tutta la struttura intorno capace di accogliere qualsiasi persona. La parte più costosa è il carro ponte, progettato appositamente e fatto costruire. Questo consente di prendere una persona da qualsiasi parte della stanza, di farla entrare in acqua e terminato il suo ciclo, portarla all'interno della doccia".

Un impegno importante, questa operazione, dove le persone con disabilità trovano benessere. Ci vuole un'assistente in vasca e una esterna, per un rapporto due a uno, per consentire a una persona di portare a termine il ciclo operativo. "Parte del progetto -conclude Manavella- è stato finanziato con la raccolta dei tappi, la piscina l'ha messa a disposizione l'associazione Gabriel e noi abbiamo aggiunto la rimanenza". Un impegno importante per un'opera unica nel biellese. "Sono orgoglioso di essere sindaco di un paese come Gaglianico dove è presente un'istituzione come Anffas -chiosa Paolo Maggia-. La presidente Maria Teresa Rizza e Ivo Manavella stanno facendo un lavoro eccellente con bellissime iniziative al fine di migliorare la qualità di vita delle persone disabili. Con questa acquaticità legata alla vasca con idromassaggio è il coronamento di un percorso riolto al miglioramento della vita di molte persone. Bravi, bravi di cuore".