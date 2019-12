Chiuso ancora per una settimana il guado sul Cervo, Pollero: “Danni alla sbarra. È da sostituire”

Si continua a lavorare alacremente nel basso Biellese orientale per ripristinare la piena viabilità sulle strade, prossime ai guadi dei fiumi e dei torrenti. In queste ore, la Protezione civile ha comunicato che il guado di Castelletto Cervo rimarrà chiuso ancora una settimana per la sostituzione della sbarra di metallo.

“Durante l'allerta meteo della scorsa settimana – spiega il presidente dell'Unione dei Comuni tra Baraggia e Bramaterra Elisa Pollero – la sbarra è stata danneggiata da un camion lesionandola gravemente. Le telecamere non hanno ripreso il tutto perchè a causa del maltempo non erano in funzione. Le indagini sono in corso ma al momento si può usufruire del guado di Gifflenga regolarmente aperto dopo gli interventi di questi giorni. È stato impegnativo ripristinare la viabilità in prossimità dei guadi a causa della presenza di molta sabbia. Dico a tutti di pazientare perchè ci vorrà ancora una settimana per la rimessa in vigore del guado di Castelletto”.

Per l'occasione, il primo cittadino di Gifflenga ricorda agli automobilisti e ai cittadini in transito di “scaricare l'app per Android Territorio Sicuro (per Ios si può vedere il sito preposto ndr) per ricevere tutte le informazioni su quei tratti specifici, con segnalazioni sempre aggiornate e le novità meteo”.

Per accedere al sito della stazione meteo clicca qui.

Per accedere al sito per scaricare l'app clicca qui.