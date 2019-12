Orso è in cerca di una famiglia da amare

Orso è un incrocio di pastore del Caucaso: taglia grande, 3 anni, temperamento forte, calmo e coraggioso, buon cane da guardia fedele, ubbidiente e amorevole con chi riconosce come la sua famiglia. La situazione ideale è una casa con giardino, dove possa avere una zona di riparo quando la famiglia è al lavoro e libero di girare e di interagire con le persone.

Si richiede a chi fosse interessato un breve periodo di conoscenza e incontri in rifugio per dargli modo di acquisire e dare fiducia. No cani maschi e no bambini piccoli. Per info: 348.8736156 (Paola) o 340.3770898 (Daniela).