SPB si prepara alla sfida contro Santhià. Barazzotto: "Ci faremo trovare pronti"

Una partita difficile quella attesa sabato al Pala Pajetta, dove i ragazzi dovranno davvero cambiare marcia per stare dietro alla Stamperia Alicese Santhià. Dopo la sconfitta 3 -1 contro Chieri, Scuola Pallavolo Biellese ha bisogno di riscatto e anche il coach Barazzotto si aspetta una reazione di orgoglio, a prescindere dal risultato.

“Santhià è una squadra pronta per la serie B, attrezzata e costruita per quello. Ho avuto il piacere di allenare la maggior parte dei ragazzi che vedremo sabato: sono forti. Una bella sfida per la Scuola Pallavolo Biellese. Dovremo fare la partita perfetta e metterli in difficoltà sfruttando sui loro pochi punti deboli”. Crescita è l’obiettivo di Barazzotto: “ci faremo trovare pronti, la voglia di fare bene c’è. Giocare contro Santhià ci aiuterà a migliorare”.

Anche i membri della Ilario Ormezzano Sai Spb sono consapevoli della sfida che li aspetta sabato 30 novembre alle 20,30 in casa. “Giochiamo contro Santhià - spiega Emanuele Frison - una squadra composta da giocatori esperti e forti, dovremo rimanere concentrati per portare il risultato a nostro favore. Personalmente inoltre giocherò, per la prima volta ufficialmente, contro mio fratello. Sarà dura non farsi influenzare e mantenere la concentrazione, ma è il mio obiettivo”.