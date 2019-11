Lauretana tra i top brand del food & beverage

Si è tenuta al Four Seasons Hotel di Milano la sesta edizione dell’evento "Save the Brand - Fashion, Food, Furniture". Durante l’evento esclusivo sono stati presentati i risultati e i trend emersi dalla ricerca “3F - Il valore dei brand delle PMI italiane”.

Tra le aziende premiate anche Lauretana, rappresentata dal suo CEO Antonio Pola. All’azienda di Graglia(BI) è stato consegnato un prestigioso riconoscimento per l’eccellente performance economico-finanziaria nel settore Food & Beverage e in particolare per il suo impegno nell’internazionalizzazione del brand.

Grazie a un mirato piano industriale, Lauretana ha visto crescere il suo fatturato annuo, che è passato da 28 milioni di euro del 2016 a 40 milioni di euro nel 2018, affermandosi come eccellenza 100% Made in Italy e mostrandosi sempre più attenta alle esigenze crescenti dei suoi clienti con i quali ha stabilito un rapporto di trasparenza e fiducia.

Acqua Lauretana nasce pura dalla sorgente di Graglia (BI) a oltre 1000 metri s.l.m, in un ambiente incontaminato privo di insediamenti industriali e agricoli, e viene imbottigliata a poche centinaia di metri dalla fonte per preservare tutta la sua purezza. Con soli 14 mg/l di residuo fisso, risulta l’acqua più leggera d’Europa, un vero e proprio dono della natura che può essere valorizzato solo da un’azienda virtuosa che pone la qualità al centro delle sue politiche aziendali e commerciali.