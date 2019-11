Natale nel cuore di Biella: anticipati gli spettacoli in piazza

Natale nel Cuore di Biella anticipa gli spettacoli in piazza Santa Marta, Duomo e Battistero. Gli appuntamenti sono per domani, sabato 30 novembre, a causa delle previsioni meteo non favorevoli della domenica.

Anticipati a sabato 30 novembre saranno quindi:

Piazza Dei Folletti: giochi in scatola all'aperto. I folletti faranno giocare I bambini con I giochi in scatola messi a disposizione dal Folletto. In piazza Santa Marta alle 15;

Le vesti del Mosè. Grazie alle donne della pro loco di Biella verrà creata un’opera sulla statua del Mosè e sarà in piazza Duomo alle 15,30;

Spettacolo delle Farfalle luminose. Un’esclusiva equipe di artisti di strada in formazione coppia Trampolieri Farfalle Luminose e coppia Danzatrici Farfalle Luminose in bellissimi ed originali costumi bianchi alati si esibiranno in una danza magica in piazza Battistero alle 18.