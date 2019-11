Natale a Vigliano, si parte con la pista di ghiaccio e il Magico Villaggio

Sabato 30 novembre alle 15 sarà inaugurato il Magico Villaggio di Natale in Piazza Martiri Partigiani, con la Pista di pattinaggio su ghiaccio coperta, con la zattera di Babbo Natale e altre attrazioni per piccoli e grandi. Sulla pista “Christmas on ice”, esibizione di pattinaggio artistico con le atlete viglianesi Isabel Falcetto e Beatrice Samory. Babbo Natale aprirà la sua casetta per la consegna delle letterine con i desideri dei piccoli.

La pista resterà aperta con i seguenti orari: nei giorni feriali da lunedì 2 a giovedì 19 dicembre e nei giorni 7,8 e 9 gennaio 2020 dalle 15 alle 19. Nei giorni di venerdì dalle 15 alle 22; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 23. Il 25 dicembre dalle 15 alle 23; 26 dicembre e 1° gennaio dalle 10 alle 23. Nelle casette del Magico villaggio, fino al 12 gennaio, proposte per gli acquisti natalizi, dolci assaggi e vendite solidali delle associazioni di volontariato. Inoltre, alle 21 al teatro Erios, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Associazione Voci di donne con il sostegno del Comune presenta “Magnificat”, di e con Lucilla Giagnoni. Ingresso libero con raccolta offerte a favore delle vittime di violenza.