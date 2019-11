Images 2019, spunti di fotografia creativa e free style

“La creatività non è altro che un’intelligenza che si diverte” diceva Albert Einstein ed ha ispirato "Images 2019", la mostra collettiva dei soci del Fotoclub Biella che sarà inaugurata sabato 30 novembre, alle 17.30, presso lo spazio espositivo del Cantinone della Provincia di Biella.

ll tema della mostra quest’anno verte proprio sulla creatività in fotografia. I 36 soci impegnati in questa esposizione si sono divertiti a realizzare degli scatti che fossero diversi da quelli che normalmente sono abituati a scattare (paesaggio, natura, ritratto). Si sono sforzati di uscire dai comodi schemi di ripresa conosciuti aprendosi a tanti nuovi stili fotografici. Hanno sperimentato nuovi accostamenti di colori e linee, hanno dato libero sfogo alla fantasia utilizzando i mezzi che l’informatica offre loro oppure hanno adottato semplici e non usuali tecniche e punti di ripresa.

Images 2019 è in programma dal 1 al 29 dicembre con ingresso libero, nelle giornate di sabato (15-19) e domenica (10-12 e 15-19), con chiusura a Natale e Santo Stefano.