Candelo, nuovo weekend al Borgo di Babbo Natale. Sabato la tanto attesa accensione dell'albero VIDEO

Basta varcare la torre porta del ricetto di Candelo per provare subito la prima grande emozione: l’albero di Natale da fiaba. È alto 10 metri con centinaia di luci a led, tante decorazioni rosso/oro e una rappresentazione con i personaggi della fiaba dello schiaccianoci: soldatini, ballerine lampadari di cristallo su un tappeto di specchi. Dopo il maltempo della scorsa settimana, si rinnova il programma del magico Borgo di Babbo Natale: alle 17 di sabato 30 novembre ci sarà l’accensione dell’albero, uno dei momenti più attesi e affascinanti che daranno il via alla rassegna natalizia.

Ecco il programma dettagliato della kermesse.

Incontro con babbo Natale e percorso tra giochi e laboratori 30 novembre/1-7-8-14-15 dicembre (ore 10-18.30). Zampognari itineranti

Babbo Natale arriverà alle 10 del mattino domenica e alle 11 sabato nei pressi del ricetto di Candelo con il suo corteo di Elfi e raggiungerà il suo Ufficio Postale. I bimbi, attraverso un fantastico percorso in otto tappe (laboratori e giochi), passando sotto gli archi d’abete della via di lizza, raggiungeranno l’ufficio di Babbo Natale dove potranno consegnargli la loro letterina. L’ultima tappa è presso il Centro culturale Le Rosminiane Ogni bimbo riceverà all’ingresso la mappa del borgo di Babbo Natale e, ad ogni tappa, riceverà un elemento da incollare sulla mappa. Alla fine cosa apparirà? Un puzzle fantastico. Venite in tanti per scoprirlo

I suoi aiutanti elfi li accompagneranno nella visita del suo villaggio e, se insieme alla letterina, verrà allegata una busta affrancata con l’indirizzo del bambino che l’ha consegnata, Babbo Natale con i suoi aiutanti provvederà a rispondere, inviando anche un suo simpatico ricordo..

Per tutto l’arco delle giornate musiche itineranti degli zampognari e spettacoli (bolle di sapone giganti..). Gli elfi offriranno the e panettone ai turisti e ai bimbi.

Particolare attenzione ai bimbi con deposito passeggini e uno spazio relax per le mamme che vogliono allattare con possibilità di cambiare il bebè presso la Biblioteca civica, tappa n. 8 del percorso.

Cori di voci Bianche sabato 30 e domenica 1. Un’emozione di bimbi e voci

Il coro delle voci bianche dell’Istituto Comprensivo di Andorno allieterà grandi e piccini alle ore 15.00 di sabato 30 presso il giardinetto delle Rosminiane, nei pressi della biblioteca e poi ancora alle 17.00 in ricetto per l’accensione dell’albero. Domenica 1 dicembre sarà invece il coro delle voci bianche di Vinovo ad esibirsi alle ore 15 presentando i canti di Natale.

Mercatino tra le rue e casette di legno in piazza Castello

Circa 800 le bancarelle negli 8 giorni dell’evento con prodotti enogastronomici di qualità, oggetti-regalo e tante novità per i regali natalizi di grandi e piccini. IL mercatino nel Ricetto di Candelo è imperdibile. Il borgo medievale, splendidamente decorato, sarà l’elemento unificante ed attrattivo principale, pronto ad accogliere il pubblico delle famiglie ed a far loro conoscere la sua affascinante storia.

Rassegna Armonie Candelesi e Il libro sotto l’albero presso sala affreschi.

Tutti i giorni dell’evento (ore 10.00-18.30) . La mostra pittorica, organizzata da LIberum ES è coordinata dal critico d’arte e giornalista dott Enzo Nasillo (che ha creato l’associazione Orizzonti contemporanei) . IN mostra n. 45 opere. Domenica 15 dicembre alle ore 16.00 il critico illustrerà le caratteristiche delle varie opere e consegnerà un attestato di partecipazione ai 25 autori selezionati tra 250. Tutte le opere potranno essere votate da giuria popolare presso la sede della mostra. Verrà realizzato un catalogo

In Sala affreschi, tutti i giorni dell’evento, “Il libro sotto l’albero” con tanti libri per bimbi da vedere e da regalare. Organizza Ass Centro documentazione ricetti e Banca del tempo

A due passi dal ricetto, presso La chiesa di S. Maria Maggiore, risalente al 1100, si potrà visitare la mostra “Sacro nel sacro” a cura di Eccellenze artistiche. Anche qui forti emozioni con immagini sacre molto ben allestite all’interno della cappella di S. Marta.

Ingresso al borgo: euro 4,00. Gratuito per bimbi fino a 12 anni, disabili con accompagnatore, soci Pro Loco.

Per essere costantemente informati e aggiornati sulle modifiche e sulle novità, potete consultare il sito internet www.candeloeventi.it e www.ricettodicandelo.it.

Per info e prenotazioni: Associazione Turistica Pro Loco Candelo

tel. 015.2536728; fax 015.2538957 - info@prolococandelo.it - www.prolococandelo.it.

Info eventi: www.candeloeventi.it - www.ricettodicandelo.it - Pagina Facebook Ricetto di Candelo