Biella: torna il Bazar di Natale, laboratori e le marionette con l'associazione La Fiaba

"LA FIABA", associazione per la pedagogia Steineriana in via Mazzini a Biella organizza anche quest'anno il Bazar di Natale e tanti laboratori: questa sera, venerdì 29 novembre, sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre.

Questa sera alle 21 nella sala corsi del Giardino Biodinamico in via Mazzini ci si appresterà a realizzare insieme la Corona d'Avvento: che accompagnerà durante le 4 settimane che precedono il natale.

Domani, sabato 30 novembre, si aprirà il Bazar di Natale dalle 10 alle 18. Qui si potranno trovare manufatti, libri, dolciumi e molto altro. Alle 11 prenderà il via il laboratorio Facciamo le stelle mentre alle 15 arriverà il momento della creazione degli Angeli di lana.

Infine, sabato 7 dicembre, il Bazar di Natale tornerà dalle 11 alle 17 mente i laboratori inizieranno alle 11 con "Facciamo le candele", dove potranno partecipare i bambini dai 7 anni di età ma anche gli adulti. Dalle 15 alle 16 poi su il sipario sul magnifico teatrino delle marionette portato in scena dalla compagnia LA FIABA. In scena la fiaba dei fratelli Grimm "Tremotino".

Per partecipare ai laboratori e assistere al teatrino delle marionette è necessaria la prenotazione contattando: fiaba.biellagmail.com; 320 7631395 ; 328 2261440