Investire in borsa: è davvero così difficile?

Da sempre si usa l’espressione “giocare in borsa” per quanto riguarda gli investimenti finanziari. Ma è davvero da considerarsi un gioco? Se in passato il trading riguardava soltanto le azioni, oggi è possibile investire online in qualunque mercato.

Questo cambiamento nasce dai problemi derivati dagli investimenti sulle azioni. Con il loro abbassamento di prezzo, si incorreva in gravi perdite di denaro. Per non parlare dell’eventualità di crisi finanziarie, come accadde nel 2008 per molti investitori. Il trading online ha cercato di raggirare questi problemi e ha permesso a molti traders di investire anche con un capitale di partenza molto basso.

CDF e social trading: investire comodamente da casa

Secondo la guida su come investire in borsa su internet, investire in borsa significa valutare esclusivamente il social trading e il trading CDF.

Alcune piattaforme di trading online, come eToro, offrono l’opportunità di copiare gli investimenti di trader di successo, riproducendone le operazioni. Questo sistema di copy trading è alla base del social trading. E’ il miglior modo per iniziare ad investire capitale. Si guadagnerà o si incorrerà in perdite in base all’andamento del trader.

Il trading CFD, contratti per differenza, si basa sugli strumenti finanziari derivati. Attraverso i derivati, il trader guadagna tramite le oscillazioni di prezzo di un determinato bene, speculando su di esso. Insomma, si ottiene profitto sia con un rialzo che con un ribasso del prezzo. Per un investitore alle prime armi non è semplice capire la logica dei mercati. Con uno studio più approfondito, però, si possono ottenere guadagni molto elevati.

Trading online: è il momento di investire

Non resta che trovare una piattaforma di trading online affidabile per poter piazzare i primi investimenti sul mercato. La peculiarità di determinate piattaforme è la facilità di utilizzo, soprattutto per gli aspiranti traders. L’aspetto più importante di ogni piattaforma che si rispetti è la presenza di grafici di trading. I grafici mostrano lo storico prezzo di un bene, ossia l’andamento del prezzo nel passato fino al momento corrente.

Le piattaforme di trading sono collegate ai diversi mercati finanziari, quali Forex, materie prime, indici, azioni e criptovalute. Ma prima di investire, c’è ancora altra strada da percorrere. Per gettare le basi negli investimenti online è utile avere una conoscenza sull’analisi fondamentale e l’analisi tecnica.

Con la prima si analizza il bilancio e il debito di un mercato azionario. L’analisi tecnica, invece, si occupa delle previsioni future e sulle probabili decisioni degli altri investitori. Nonostante i due metodi siano entrati spesso in competizione tra loro, attualmente si richiede una collaborazione dei due approcci per avere maggior successo nel trading online.

Trading online per traders in erba

Alcune piattaforme di trading online mettono a disposizione aree di “Formazione” o manuali di CFD trading, come 24option. Per i più tradizionalisti, invece, sono in commercio libri guida per investire in borsa.

Alcuni broker offrono anche video-corsi molto brevi ma ricchi di informazioni utili sia per principianti che per trader più esperti. Ma l’approccio più innovativo sono sicuramente i webinar, corsi online in cui gli esperti del settore illustrano le strategie migliori per investire, rispondendo anche ad eventuali domande sul mondo della borsa.

Le basi per gli investimenti in borsa, quindi, si gettano a partire da una piattaforma di trading affidabile. E’ consigliabile iniziare con piattaforme di simulazione offerte dai broker, come eToro. Queste simulazioni sono gratuite e talvolta illimitate e sono molto utili per comprendere la logica del mercato e creare una propria strategia di trading. Acquisite le conoscenze giuste si può procedere ad investimenti responsabili sul conto reale e si può finalmente varcare la soglia del miglior affare del futuro: il trading online.