Camera di Commercio: La stampa diretta in azienda dei certificati di origine per l'estero

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli organizza due eventi formativi gratuiti destinati alle imprese biellesi e vercellesi che vorranno usufruire del nuovo servizio di stampa direttamente in azienda dei certificati di origine necessari per le verifiche doganali, senza dover più procedere al ritiro materiale degli stessi negli uffici camerali.

Il primo seminario si terrà lunedì 2 dicembre nella sede camerale di Vercelli dalle 9.30 alle 12.30; l'appuntamento verrà replicato il giorno successivo, 3 dicembre, nella sede di Biella con lo stesso orario. Il relatore sarà Stefano Crema di InfoCamere, che spiegherà alle ditte esportatrici in cosa consiste il servizio e quali sono i requisiti necessari per potervi accedere, tra i quali vi sono il possesso della certificazione AEO oppure dello status di esportatore autorizzato oppure, ancora, l’iscrizione alla banca dati del sistema camerale Italiancom, a cui si aggiungono altre caratteristiche indispensabili e il rispetto di un regolamento.

“Come già annunciato – spiega il Segretario Generale della CCIAA di Biella è Vercelli, Gianpiero Masera – il nostro ente camerale è tra i primi in Italia ad aver concluso la sperimentazione di questo servizio innovativo e ad estendere la stessa opportunità a tutte le imprese. Questo permetterà alle aziende che avranno le caratteristiche per aderirvi una grande comodità in termini di tempo: abbiamo reso digitale tutta l'operazione di richiesta e ottenimento dei certificati d'origine, che potranno essere stampati direttamente negli uffici dell'azienda senza dover inviare un addetto a ritirarli in Camera di Commercio”.

Per iscriversi ai seminari gratuiti è sufficiente compilare il modulo di iscrizione presente sul sito web della CCIAA www.bv.camcom.gov.it (Home page - Novità); per ulteriori chiarimenti sul servizio è possibile contattare l’ufficio Commercio Estero ai numeri 015.3599353-377 o 0161.598259 oppure scrivere all'indirizzo e-mail commercio.estero@bv.camcom.it.