Biella: approvato dalla Giunta il Documento Unico di programmazione quadriennale

Entro fine anno la discussione in consiglio comunale del nuovo bilancio. A seguito della redazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2020/2024 e in vista del nuovo bilancio di previsione, il sindaco Claudio Corradino e gli assessori Silvio Tosi e Barbara Greggio hanno incontrato oggi i giornalisti per fare il punto sugli obiettivi strategici dell’amministrazione che dovranno portare alla discussione in aula del bilancio.

Ora l’iter prevede l’approdo dei documenti in commissione bilancio ed entro le feste natalizie il testo arriverà in consiglio comunale. Durante l’incontro non si è parlato di cifre, ma di obiettivi: "Le cifre e i dettagli dovranno prima essere affrontati in commissione e nel rispetto del ruolo dei consiglieri - ha detto l’assessore al bilancio Silvio Tosi -, posso però affermare che quello del 2020 sarà un bilancio di transizione, per le modifiche strutturali della spesa si renderà necessaria un’analisi più approfondita".

Il sindaco Claudio Corradino ha però voluto mandare un messaggio di rassicurazione: "L’obiettivo è quello di non ridurre i servizi ma piuttosto di cercare di migliorarli. I servizi a domanda individuale resteranno con tariffe invariate". Poi il sindaco ha aggiunto: "Per realizzare i desideri di tutti gli assessori ci sarebbero serviti 5 milioni di euro in più, perciò ringrazio la giunta per il grande impegno. Approveremo tuttavia un bilancio entro la fine dell’anno che ci permetterà di assumere del nuovo personale, non sarà un’inversione totale di rotta, ma ci saranno delle novità".

L’assessore Silvio Tosi ha poi illustrato le Aree strategiche che vedono tra i punti cardine: il miglioramento della sicurezza dei cittadini e dell’attività di prevenzione finalizzata al rispetto delle regole, l’istituzione di uno sportello Europa per la ricerca di nuovi finanziamenti, un miglior utilizzo delle strutture scolastiche esistenti e il reperimento di fondi per attività turistiche al fine di sviluppare il progetto Biella Città Creativa Unesco che vedrà il capoluogo come polo di coordinamento delle tre città piemontesi inserite nel network. A inizio settimana sarà invece tempo della presentazione del nuovo piano triennale delle opere pubbliche, inserito all’interno del Dup.