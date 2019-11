La Sardegna a Biella nell’arte di Anna Taberlet Puddu

Domenica scorsa ha chiuso con successo la mostra “Note colorate”, curata dal musicista Daniele Albatello. La rassegna, inaugurata ai primi di novembre, ha visto la presenza di diciotto artisti biellesi che hanno accolto l’invito a presentare loro opere nello spazio espositivo “Il Cantinone” della Provincia di Biella sul tema “musica e colore”, forme espressive che, in mirabile sintesi, hanno trovato spazio, catturando ampio consenso di pubblico per un evento inedito nel Biellese.

Accanto alle opere prodotte con diverse tecniche, oggetti di corredo per contestualizzare e rendere ancora più coinvolgente e leggibile l’intera rassegna. Curiosa l’esposizione del curatore che ha messo in mostra autografi di cantanti tra cui Beatles e Rolling Stones.Nello spazio dedicato alle sue opere, Anna Taberlet Puddu ha presentato accanto a una tastiera, oggetti di ceramica sarda associati ad un copricapo tradizionale femminile di Desulo, con esplicito rimando all’origine dell’artista: docente cagliaritana, giunta a Biella nel 1980 per insegnare prima al Liceo Artistico “Ada Negri” e, poi, all’Istituto Comprensivo “San Francesco”.

Come lei, anche gli altri artisti biellesi hanno personalizzato i loro spazi con interessanti risultati. Si tratta di: Enrica Arrigo, Piera Bertarello, Laura Carlone, Claudio Carnelletto, Antonella Coda, Lina Di Giorgio, Cinzia Gallo, Elisa Guelfa, Alessandro Lascar, Laura Marraffa, Tiziano Moggio, Antonia Negro, Carolina Ottino, Fabrizio Pellegrino, Anna Taberlet Puddu, Tiziano Peraldo Eusebias, Pietro Racco, Antonia Volpe.