I ragazzi di Greta bloccano via Roma a Torino: “È nostra, no al black friday” FOTO e VIDEO

I ragazzi di Greta boicottano il black Friday. Dopo oltre tre ore di manifestazione, i tre cortei partiti da piazza Bernini, corso Dante e dal Campus Luigi Einaudi sono arrivati in piazza Castello intorno alle 13 e hanno deciso di bloccare via Roma

Nastro isolante e cartelli, i giovani di Fridays for Future hanno letteralmente chiuso la via all’incrocio con la piazza. Tra musica a palla e cori in favore del pianeta, c’è stato anche spazio per un breve comizio tenuto da uno degli organizzatori: “Il consumismo ci distrugge” è il messaggio urlato fuori dai negozi. Un urlo roboante, arrivato anche alle orecchie dei torinesi che attoniti hanno assistito al blocco di via Roma. “È nostra, nessuno a parte noi può andare dentro” spiegano i manifestanti.

Non è un caso che sia stato scelto proprio questo luogo. “Via Roma a Torino è il simbolo del consumismo. Non siamo contro chi non ha disponibilità economiche e aspetta questo giorno per gli sconti, ma contro chi vuole sempre di più. L’industria dei vestiti è una delle industrie più inquinanti”. Da via Roma i ragazzi di Fridays for Future dicono un perentorio “no” al consumismo.