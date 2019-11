Trasporto non idoneo di un escavatore, nei guai il titolare di un'azienda di Pray

Multa salata e fermo amministrativo del mezzo per il titolare di una ditta di Pray che nella giornata di ieri, 28 novembre, è stato fermato per un controllo dalla Polizia Stradale di Vercelli mentre transitava a Duoccio, in Valsesia. L'uomo, alla guida di un autocarro, trasportava un escavatore con un carroattrezzi non idoneo. La sanzione per questa violazione ammonta a 4.130 euro. Inoltre, allo stesso è stata ritirata la patente di guida per non aver rispettato le norme del Codice della Strada in materia di cronotachigrafo, con l'aggiunta di una sanzione di ulteriori 868 euro.