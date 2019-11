Tragedia sfiorata, mamma e figlio di 4 anni rischiano di essere investiti sulle strisce pedonali

Nella mattinata di ieri in zona di Mongrando, una mamma ha rischiato di essere investita sulle strisce pedonali col proprio figlio di 4 anni. Il conducente del mezzo non si era accorto che stavano per attraversare le strisce pedonali, fortunatamente i riflessi pronti della donna l'hanno spinta a tirare indietro il proprio figlio evitando ad entrambi l'impatto con il mezzo. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mongrando che hanno sanzionato il conducente per violazione del codice della strada.