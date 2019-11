Tamponamento tra due auto dei carabinieri nel curvone della superstrada Cossato-Biella

E' finita, con conseguenza fisiche ancora da verificare per gli occupanti delle due auto dei carabinieri, il tamponamento successo questa mattina, 29 novembre, all'ultimo curvone della superstrada, direzione Biella. Durante uno spostamento logistico dei due mezzi della comapgnia di Cossato, una Fiat Punto e una Subaru, causa l'elevato traffico in transito in quel momento, le due auto sono venute a contatto. Fortunatamente, al momento, sembrerebbero ci siano solo danni alle due auto mentre per i carabinieri coinvolti saranno le visite mediche ad accertare l'eventuale prognosi. Di certo questo di oggi è l'ennesimo incidente capitato sempre nella stessa curva.