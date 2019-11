Sagliano: addio a Luca Avellino, 56enne rinvenuto senza vita in casa

E' di Luca Avellino il corpo ritrovato senza vita in casa lo scorso venerdì 22 novembre. Da tre giorni l'uomo, 56 anni, non si faceva vedere e non rispondeva nè al citofono nè al telefono.

Dopo il nullaosta da parte del magistrato sono stati predisposti i funerali che si celebreranno lunedì 2 dicembre a Biella alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Paolo, per poi proseguire al cimitero di Sagliano Micca. Luca lascia la mamma Elisabetta, la sorella Stefania con Michael, zio e zia, cugini e parenti tutti.