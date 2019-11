Truffe agli anziani: in prefettura un seminario informativo

Nell’ambito delle iniziative rivolte alla prevenzione delle truffe agli anziani, la Prefettura di Biella, d’intesa con le Forze di polizia, ha organizzato un Seminario di Formazione sul tema rivolto ai volontari che operano a domicilio di persone anziane del territorio biellese. L’incontro, cui hanno aderito otto associazioni di volontariato per un totale di circa sessanta partecipanti, si è svolto giovedì 28 novembre nella Sala Pella del Palazzo del Governo. Nell’occasione, personale della Polizia di Stato, dll’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno fornito ai volontari utili consigli per sensibilizzare gli anziani sulla problematica e prevenire le truffe e i raggiri perpetrati ai loro danni. L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione dello Sportello informativo per anziani “Il filo di Arianna” che ha raccolto le adesioni delle associazioni di volontariato.